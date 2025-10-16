Fostul primar al Sectorului 3 își anunță candidatura pentru Primăria Capitalei. Ce partid îl susține pe Liviu Negoiță | EXCLUSIV

Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, susține joi o conferință de presă, împreună cu consilierii generali ai Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) din Consiliul General al Capitalei, pe probleme ce țin de situația actuală a Bucureștiului. Conferința are loc la sediul central al PUSL.

Temele de interes ale conferinței sunt subiecte punctuale legate de situația Capitalei, modul în care administrația locală gestionează situația orașului și propunerile PUSL pentru soluționarea acestora, potrivit reprezentanților partidului.

Surse politice au declarat pentru Mediafax că, în cadrul acestei conferințe, Liviu Negoiță intenționează, de fapt, să-și anunțe candidatura pentru Primăria Capitalei.

Cine este Liviu Negoiță

Liviu Negoiță este, în prezent, președinte al organizației PUSL București.

Liviu Negoiță a fost membru al Partidului Democrat (PD), apoi al PDL.

Între 2004 și 2012 a fost primar al Sectorului 3 al Bucureștiului, acoperind două mandate.

După demisia, în 2009, a premierului Emil Boc, Liviu Negoiță a fost desemnat de președintele Traian Băsescu pentru funcția de premier, însă acesta nu a reușit să formeze o majoritate parlamentară, iar guvernul Liviu Negoiță nu a fost învestit.

A avut două mandate de deputat în Parlamentul României (1996-2000 și 2012-2016).

Liviu Negoiță a fost ales primar al Sectorului 3 în 2004 și a fost reconfirmat pentru un al doilea mandat patru ani mai târziu, până în 2012, când i-a succedat Robert Negoiță.

Alegerile, fără dată clară

După demisia lui Nicușor Dan, care a intrat în vigoare începând cu data de 26 mai, Guvernul a avut la dispoziție 90 de zile să organizeze un nou scrutin pentru Capitală.

Au trecut peste 50 de zile de când a expirat termenul legal pentru organizarea de alegeri în București, iar puterea nu dă semne că a ajuns la un acord privind o dată. În lipsa unui acord în aceste săptămâni este greu de crezut că vom avea alegeri în 2025. Termenul pentru alegeri la Capitală ar putea fi astfel împins spre februarie 2026.