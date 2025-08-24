Sondaj CURS: Daniel Băluță, favorit în cursa pentru Primăria Capitalei

Potrivit datelor, edilul Sectorului 4 ar obține 24% din voturi, fiind urmat de Cătălin Drulă (USR) cu 20%, Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 11%.

Pe locul cinci se situează Anca Alexandrescu cu 9%, urmată de Octavian Berceanu (REPER) – 7%, Mihai Enache (AUR) – 6%, Diana Șoșoacă (SOS) – 5%, Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS) – câte 3% fiecare.

În ceea ce privește intenția de vot pentru partide în București, USR conduce cu 23%, urmat de PSD cu 21% și AUR cu 18%. PNL este pe locul patru cu 14%, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri ar aduna 7%, PUSL 6%, SOS România 5%, iar REPER 4%.

În ceea ce privește momentul organizării alegerilor pentru desemnarea unui nou Primar General, aproape jumătate dintre bucureșteni (47%) consideră că acestea ar trebui să aibă loc în 2026, invocând lipsa resurselor financiare în prezent. Totodată, 26% spun că subiectul nu este o prioritate și preferă menținerea interimatului, în timp ce 24% ar dori organizarea scrutinului „cât mai curând posibil”.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 12–22 august 2025, pe un eșantion de 1.100 de respondenți din București. Marja de eroare este de +/- 3% la un nivel de încredere de 95%.

Băluță e favorit și într-un sondaj INSCOP

Dacă săptămâna viitoare viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de primar general al Capitalei, cele mai multe voturi le-ar primi Daniel Băluță (PSD) – 26,2%. Este urmat de Ciprian Ciucu (PSD) – 23,8%, Anca Alexandrescu (AUR) – 21,2%, Cătălin Drulă (USR) – 18,4%, Ana Ciceală (SENS) – 8,5%, potrivit unui sondaj INSCOP, la comanda PNL.