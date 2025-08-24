Sondaj INSCOP: Nicușor Dan și Bolojan, politicienii cu cea mai mare încredere; Băluță e favorit în cursa pentru Primăria Capitalei

Pe locul întâi la încredere raportată la totalul populației se clasează Nicușor Dan (41,6%) și Ilie Bolojan (41,2%). Ei sunt urmați de Daniel Băluță (PSD), Gabriela Firea și Călin Georgescu – fiecare câte 27,1%, Ciprian Ciucu – 25,3%, George Simion – 19,3%, Cătălin Drulă – 15,7%, Anca Alexandrescu – 13,6%.

La capitolul notorietate, conduc președintele Nicușor Dan și Gabriela Firea – cu 98,9%, respectiv 98,7%. Călin Georgescu are 97,9%, George Simion – 97,3% și Ilie Bolojan – 97%. Daniel Băluță are o cotă de încredere de 76,3%, Cătălin Drulă – 67,2%, Anca Alexandrescu -64,8%, iar Ciprian Ciucu – 53,9%.

Dacă săptămâna viitoare viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de primar general al Capitalei, cele mai multe voturi le-ar primi Daniel Băluță (PSD) – 26,2%. Este urmat de Ciprian Ciucu (PSD) – 23,8%, Anca Alexandrescu (AUR) – 21,2%, Cătălin Drulă (USR) – 18,4%, Ana Ciceală (SENS) – 8,5%.

79,2% dintre respondenți au spus că ar vota.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda PNL. Acesta a fost realizat în București în luna august 2025. Au participat 1.107 respondenți, eroare de +/-2,9%.