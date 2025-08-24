Prima pagină » Politic » Sondaj INSCOP: Nicușor Dan și Bolojan, politicienii cu cea mai mare încredere; Băluță e favorit în cursa pentru Primăria Capitalei

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan sunt politicienii care au cea mai mare încredere. Dacă duminica viitoare ar fi alegeri pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță (PSD) este pe primul loc, iar Ciprian Ciucu (PNL) îl urmează, potrivit unui sondaj INSCOP Research la comanda PNL.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
24 aug. 2025, 16:41, Politic

Pe locul întâi la încredere raportată la totalul populației se clasează Nicușor Dan (41,6%) și Ilie Bolojan (41,2%). Ei sunt urmați de Daniel Băluță (PSD), Gabriela Firea și Călin Georgescu – fiecare câte 27,1%, Ciprian Ciucu – 25,3%, George Simion – 19,3%, Cătălin Drulă – 15,7%, Anca Alexandrescu – 13,6%.

La capitolul notorietate, conduc președintele Nicușor Dan și Gabriela Firea – cu 98,9%, respectiv 98,7%. Călin Georgescu are 97,9%, George Simion – 97,3% și Ilie Bolojan – 97%. Daniel Băluță are o cotă de încredere de 76,3%, Cătălin Drulă – 67,2%, Anca Alexandrescu -64,8%, iar Ciprian Ciucu – 53,9%.

Dacă săptămâna viitoare viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de primar general al Capitalei, cele mai multe voturi le-ar primi Daniel Băluță (PSD) – 26,2%. Este urmat de Ciprian Ciucu (PSD) – 23,8%, Anca Alexandrescu (AUR) – 21,2%, Cătălin Drulă (USR) – 18,4%, Ana Ciceală (SENS) – 8,5%.

79,2% dintre respondenți au spus că ar vota.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda PNL. Acesta a fost realizat în București în luna august 2025. Au participat 1.107 respondenți, eroare de +/-2,9%.