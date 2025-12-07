George Simion îndeamnă cetățenii să meargă la vot și critică manipulările prin exit-poll-uri

„Vrem să rugăm fiecare cetățean din municipiul București și din județul Buzău să meargă la vot. Este o rată de prezență foarte, foarte mică. Niciun protest, nicio formă de contestare ulterioară nu ține loc acelui buletin care este depus din propria voință de om în urna de vot”, a declarat Simion, duminică, într-o conferință de presă.

Liderul AUR a avertizat alegătorii să nu acorde încredere exit-poll-urilor, pe care le-a descris ca tentative de manipulare, și a criticat anumite instituții media pentru favorizarea unor candidați: „Îi mai rugăm să nu dea crezare diferitelor rezultate ale exit-poll-urilor. Sunt cifre foarte mari de cetățeni din care aleg să nu răspundă operatorilor de la exit-poll și tot ce se vehiculează în spațiu public în acest moment este doar încercarea unora sau altora de a manipula votul cetățenilor. Urnele se închid la ora 21. Am constatat și ieri și astăzi că anumite organe media au continuat să facă a anumitor candidați campanie electorală, deși acest lucru este interzis”.

Acesta a acuzat și probleme de corectitudine a procesului electoral în scrutinul de la Buzău: „n județul Buzău avem mari probleme cu primarii care intră în secțiile de vot ca în propria moșie, influențează cetățenii și le indică cu cine ar trebui să voteze”.