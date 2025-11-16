Marcel Ciolacu și-a depus candidatura pentru șefia Consiliului Județan Buzău: Lupt pentru acasă

Marcel Ciolacu a venit să își depună candidatura însoțit de primarul Buzăului, Constantin Toma.

„Am făcut azi un pas important alături de buzoieni, depunând semnăturile pentru candidatura la președinția Consiliului Județean Buzău. Aceste semnături nu sunt un simplu act administrativ, ci dovada încrederii și speranței pe care oamenii din județ o au în viitorul nostru. Le mulțumesc tuturor celor care și-au pus numele pe această listă. Fiecare semnătură contează și înseamnă o responsabilitate în plus. Pentru mine nu este vorba doar despre o funcție. Am venit să lupt pentru acasă! Așa cum am reușit ca buzoienii să meargă azi pe Autostrada Moldovei până la București, dar și spre Focșani, voi munci cu respect și rigoare pentru a îndeplini prioritățile planului meu. Să avem șosele mai bune, transport interjudețean modern, școli bine utilate, un Spital Municipal nou și investiții majore în turism, care să aducă locuri de muncă și oportunități pentru tineri”, a declarat Marcel Ciolacu.

Fostul lider PSD a mai spus cvă viziunea sa pentru Buzău este ca județul să devină un loc unde fiecare familie să simtă „ca acasă”, ceea ce înseamnă „un viitor sigur și prosper, într-o comunitate de care să fim mândri în fiecare zi”.