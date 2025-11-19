Exerciții intense, de 6 ori mai eficiente decât mersul pe jos pentru inimă

Pentru fiecare minut de exerciții fizice intense, ar trebui să faceți șase minute de activitate moderată pentru același impact asupra sănătății inimii, explică autorul principal, profesorul Emmanuel Stamatakis.

Exerciții intense vs. moderate: diferențele majore

În cazul diabetului, mișcarea intensă este de 9 ori mai eficiente decât cea moderată. Pentru mortalitatea din toate cauzele și cancer, eficiența rămâne superioară mișcărilor intense, scrie The Independent.

Studiul a folosit date de la 73.485 de participanți din Marea Britanie pentru a evalua impactul mișcării asupra sănătății. Rezultatele contestă raportul implicit de 2:1 între intensitățile diferite de exerciții.

Ce înseamnă mișcare de intensitate viguroasă

Sportul intens are semne clare: inima bate repede, respirați greu până nu puteți vorbi în propoziții complete, nu puteți menține intensitatea mai mult de câteva minute.

„Pentru o persoană neantrenată, peste 30 de ani, nu ar trebui să poată menține această intensitate mai mult de două-trei minute fără pauză”, explică profesorul Stamatakis.

Mișcarea intensă poate include înot, ciclism sau antrenament cu intervale de intensitate ridicată (HIIT).

Beneficiile mișcării intense pentru sănătate

Tabelul echivalențelor arată eficiența exercițiilor intense:

Pentru diabetul tip 2: 1 minut exerciții intense = 9,4 minute exerciții moderate

Pentru mortalitatea cardiovasculară: 1 minut exerciții intense = 7,8 minute exerciții moderate

Pentru evenimente cardiovasculare: 1 minut exerciții intense = 5,4 minute exerciții moderate.

Mișcări scurte și intense în viața de zi cu zi

Cercetarea sugerează că cinci până la zece reprize scurte de sport intens intermitent pot reduce semnificativ riscul de boli. Acestea pot include urcatul scărilor sau căratul cumpărăturilor grele.

„Introducerea oricărei activități – chiar și patru-cinci minute pe zi – pare să aibă efect pe termen lung”, spune profesorul Stamatakis.

Când exercițiile moderate sunt mai potrivite

Mișcarea intensă nu este potrivită pentru toată lumea. „Cu cât intensitatea este mai mare, cu atât disconfortul este mai mare”, avertizează cercetătorul.

Pentru persoanele care nu pot face exerciții intense, activitățile moderate rămân benefice. Va trebui dedicat mai mult timp, dar poate fi o abordare mai durabilă și plăcută.

Recomandări pentru mișcare eficientă

Organizația Mondială a Sănătății recomandă 150 de minute de mișcare moderată pe săptămână sau 75 de minute de mișcare intensă.

Noua cercetare sugerează că ar putea fi nevoie de mai puține mișcări intense sau mai multe mișcări moderate decât se credea pentru aceleași beneficii.