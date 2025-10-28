Femeile slăbesc mai greu decât bărbații, dar obțin mai multe beneficii cardiovasculare din activitatea fizică decât aceștia

Deși femeile au marele dezavantaj de a slăbi mult mai greu decât bărbații, un nou studiu arată că, în ciuda rezultatelor vizibile mai puțin rapide, beneficiile cardiovasculare sunt net superioare la femei.

În trecut s-a dovedit că bărbaţii slăbesc mai repede decât femeile, diferenţele fizice şi psihologice contribuind la discrepanţe uriaşe între cele două sexe.

„Hormonul masculin testosteron şi cel feminin, estrogen, controlează distribuţia depozitelor de grăsimi la pubertate şi apoi de-a lungul întregii vieţi”, a declarat doctorul Philip McTernan, profesor specializat în diabet şi metabolism la Universitatea Warwick.

„Femeile tind să aibă o siluetă în formă de pară, cu grăsimea depunându-se în regiunea coapselor, în timp ce în cazul bărbaţilor grăsimea este depozitată mai degrabă central, în regiunea abdomenului, de unde greutatea poate fi dată jos mai uşor. Mai mult, estrogenul încurajează depozitarea de grăsimi, în timp ce bărbaţii au mai multă masă musculară, deci un metabolism mai bun, care arde calorii mai repede”, a mai spus expertul.

De asemenea, organismul femeilor conţine mai multe grăsimi, circa 20-30%, comparativ cu 9-18% în cazul bărbaţilor. Totodată, organismul va încerca să păstrez acest raport, conform cercetătorilor.

Diferența de gen care traversează toate domeniile medicinei

Există o diferență de gen care traversează toate domeniile medicinei – de la cercetarea fundamentală (unde, timp de decenii, s-au folosit aproape exclusiv modele animale masculine) până la diagnostic și tratament. Cardiologia este un exemplu relevant: femeile sunt adesea diagnosticate mai târziu în caz de infarct, simptomele lor sunt mai greu de identificat sau sunt minimalizate, iar tratamentele aplicate sunt de obicei mai conservatoare și mai puțin invazive, scrie El Pais.

Deși aceste deficiențe sunt treptat abordate, inegalitățile persistă. Un nou studiu publicat luni în revista Nature Cardiovascular Research arată că și recomandările privind activitatea fizică ignoră diferențele dintre sexe: femeile pot obține beneficii cardiovasculare semnificativ mai mari cu o doză mai mică de exercițiu decât bărbații. Cu alte cuvinte, protecția inimii apare la femei cu mai puțin efort fizic.

Exercițiul fizic este benefic pentru toți și reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a bolilor cardiovasculare – reducând riscul de boală coronariană cu până la 20% și riscul de deces din aceste cauze cu 28%. Totuși, beneficiile nu sunt identice pentru ambele sexe.

Cercetătorii chinezi au analizat datele de activitate fizică ale peste 85.000 de persoane din UK Biobank (colectate prin dispozitive purtabile, precum brățări inteligente) pentru a observa diferențele între femei și bărbați. Ghidurile medicale recomandă în general 150 de minute de activitate fizică moderată sau intensă pe săptămână pentru toți – cum ar fi mersul alert, mersul pe bicicletă sau alergarea.

Într-un eșantion de 80.200 de persoane fără boli coronariene, femeile care au respectat recomandările au avut un risc cu 22% mai mic de boală coronariană, față de 17% în cazul bărbaților.

Pentru 250 de minute de activitate săptămânală, femeile au obținut o reducere de 30% a riscului, în timp ce bărbații ar avea nevoie de 530 de minute pentru același rezultat.

Într-un alt grup, format din 5.000 de pacienți cu boli cardiace, femeile care practicau exerciții fizice prezentau o scădere a mortalității de trei ori mai mare decât cea observată la bărbați.

Ipoteza estrogenilor

Mecanismele exacte nu sunt încă clare, dar cercetătorii propun mai multe ipoteze. Un posibil factor este nivelul mai ridicat de estrogen la femei, hormon care ar putea favoriza arderea grăsimilor în timpul exercițiilor. Alte studii au arătat că suplimentarea cu estrogen poate crește oxidarea lipidelor și la bărbați, îmbunătățind astfel sănătatea cardiovasculară.

De asemenea, diferențele în compoziția fibrelor musculare și metabolismul muscular ar putea explica sensibilitatea mai mare a femeilor la beneficiile exercițiului fizic. Totuși, autorii subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege pe deplin aceste diferențe biologice.

Cercetătorii consideră că rezultatele lor justifică o abordare personalizată în funcție de sex în prevenția bolilor coronariene, mai ales că femeile sunt, în general, mai inactive și mai puțin predispuse să atingă obiectivele recomandate de activitate fizică.

Cardiologul spaniol José María Guerra, de la Spitalul Sant Pau din Barcelona, consideră studiul „foarte interesant” și explică:

„Femeile fac mai rar exerciții fizice și au mai puțină motivație. Dacă le cerem mai puțin efort pentru același beneficiu, cresc șansele ca ele să respecte recomandările.” El adaugă că și expunerea la boală diferă: „La femei, bolile cardiovasculare apar de obicei după menopauză, în jurul vârstei de 50 de ani, pe când la bărbați încep încă de la 20 de ani. Timpul de expunere e mai mare la bărbați.”

Încurajarea femeilor să facă mișcare

Autorii studiului avertizează că ignorarea acestor diferențe poate duce la rezultate clinice mai slabe pentru femei. Ei transmit un mesaj esențial:

„Comparativ cu bărbații, femeile obțin aceleași beneficii pentru sănătate cu doar jumătate din timpul de exercițiu.”

Astfel de concluzii ar putea motiva mai multe femei să facă mișcare. Într-un comentariu asociat studiului, cercetătoarea Emily S. Lau, de la Spitalul General din Massachusetts (SUA), subliniază că „o soluție unică nu se potrivește tuturor” și că trebuie acționat în baza acestor diferențe de gen.

Potrivit experților, aplicarea unei perspective de gen în cercetare și tratamente a contribuit deja la reducerea cu 30% a deceselor cardiovasculare la femei.

