Charles Leclerc, vizat după două posibile încălcări de regulament la Marele Premiu din Las Vegas

Charles Leclerc trebuie să se prezinte în fața comisarilor de la Marele Premiu din Las Vegas din cauza unei posibile neglijențe: nu și-a schimbat volanul și nu a oprit ERS-ul după ce s-a oprit pe pistă în timpul FP2.

Pilotul Ferrari a avut probleme cu cutia de viteze la scurt timp după reluarea celei de-a doua sesiuni de antrenamente, cauzate de un capac de canal slăbit care a provocat un steag roșu.

Mașina SF-25 a lui Leclerc nu a putut să recupereze imediat viteza, astfel că opt piloți au tras la marginea pistei, în spatele barierelor.

Un al doilea steag roșu a apărut ulterior, din cauza aceleași probleme cu capacul canalului, dar acest lucru nu l-a împiedicat pe pilotul monegasc să participe la etapele finale ale FP2.

Documentul oficial al comisarilor menționează astfel: „Presupusă încălcare a articolului 26.5 din Regulamentul Sportiv FIA Formula 1 – pilotul nu a înlocuit volanul și nu a oprit ERS-ul”.

După ce a fost cel mai rapid în FP1, Leclerc a încheiat FP2 pe locul trei.

Charles Leclerc, în vârstă de 28 de ani, se va prezenta comisarilor la ora 22:00, ora locală.