Charles Leclerc, vizat după două posibile încălcări de regulament la Marele Premiu din Las Vegas

Charles Leclerc a avut probleme tehnice în FP2 la Marele Premiu din Las Vegas. Autoritățile FIA îl investighează pentru două presupuse încălcări ale regulamentului.
Nițu Maria
21 nov. 2025, 10:37, Sport

Charles Leclerc trebuie să se prezinte în fața comisarilor de la Marele Premiu din Las Vegas din cauza unei posibile neglijențe: nu și-a schimbat volanul și nu a oprit ERS-ul după ce s-a oprit pe pistă în timpul FP2.

Pilotul Ferrari a avut probleme cu cutia de viteze la scurt timp după reluarea celei de-a doua sesiuni de antrenamente, cauzate de un capac de canal slăbit care a provocat un steag roșu.

Mașina SF-25 a lui Leclerc nu a putut să recupereze imediat viteza, astfel că opt piloți au tras la marginea pistei, în spatele barierelor.

Un al doilea steag roșu a apărut ulterior, din cauza aceleași probleme cu capacul canalului, dar acest lucru nu l-a împiedicat pe pilotul monegasc să participe la etapele finale ale FP2.

Documentul oficial al comisarilor menționează astfel: „Presupusă încălcare a articolului 26.5 din Regulamentul Sportiv FIA Formula 1 – pilotul nu a înlocuit volanul și nu a oprit ERS-ul”.

După ce a fost cel mai rapid în FP1, Leclerc a încheiat FP2 pe locul trei.

Charles Leclerc, în vârstă de 28 de ani, se va prezenta comisarilor la ora 22:00, ora locală.