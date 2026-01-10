Prima pagină » Sport » Alcaraz îl învinge pe Sinner în meciul demonstrativ de la Seul

Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, l-a învins sâmbătă pe Jannik Sinner în meciul demonstrativ organizat la Seul.
Spaniolul s-a impus în fața numărului 2 mondial cu 7-5, 7-6 (6), într-un meci axat în principal pe divertisment, potrivit Gazzeta dello Sport.

Alcaraz și Sinner au încântat publicul entuziast din Seul, care a umplut arena Incheon Inspire Arena, cu o capacitate de 15.000 de locuri.

La un moment dat, Jannik a părăsit chiar terenul pentru a face loc unui copil ales din tribune.

Jurnaliștii italieni arată că, și în contextul acestui meci demonstrativ, noul serviciu al lui Carlos Alcaraz a fost vizibil mai incisiv, după ce a modificat mecanica loviturii în timpul pauzei dintre sezoane.

Partida a fost un antrenament ușor pentru cei doi jucători, favoriți la Australian Open, care începe în 18 ianuarie.

