A venit Moș Crăciun pentru Poli Timișoara: un autocar modern

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, spune că un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune, ci și condiții optime oferite echipei, de la cazare și alimentație, până la cantonamente sau transport.

În acest spirit, pentru siguranța și confortul echipei, Politehnica Timișoara va beneficia de astăzi de un autocar modern, un cadou special oferit chiar de Crăciun.

Livrarea acestui autocar a coincis cu ziua de Ajun.

„Cadoul de Crăciun pentru Politehnica Timișoara a venit chiar în ziua de Ajun, iar după rezultatele din acest tur de campionat este chiar unul meritat”, încheie Simonis.