Agresorii nepalezului ajuns în pericol de moarte după ce a fost bătut la Cluj, trimiși în judecată

Din probatoriu rezultă că, în 26 august 2025, în jurul orei 23.40, lângă o trecere la nivel cu calea ferată din Cluj-Napoca, primul individ, însoțit de ceilalți doi, i-a aplicat unei persoane vătămate, cetățean nepalez, mai multe lovituri cu o bucată de lemn, pumni și picioare la cap, spate și picioare.

Persoana vătămată a căzut la pământ ca urmare a agresiunilor suferite. I-au fost produse leziuni traumatice pentru care au fost necesare 55-60 de zile de îngrijiri medicale. Rănile la nivelul cranio-cerebral i-au pus în primejdie viața.

Ulterior, ceilalți doi indivizi au căutat în buzunarele persoanei vătămate și i-au furat un pachet de țigări.

Totodată, al doilea individ a agresat fizic o altă persoană vătămată, tot cetățean nepalez, lovind-o cu pumnul în față, pentru a-i fura țigări, după ce persoana vătămată a refuzat să-i dea țigările pe care acesta le solicitase, menționând că nu are.

Primul inculpat este arestat preventiv în cauză, iar ceilalți doi se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului Cluj, instanță competentă să judece cauza în fond.