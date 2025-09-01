Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 26 spre 27 august, în jurul orei 00.25. Cei doi bărbaţi de 25 şi 30 de ani mergeau pe jos şi, pe fondul unui conflict spontan, au fost abordaţi de persoane necunoscute şi agresaţi: unul a fost lovit cu palma, iar celălalt cu un obiect contondent în cap.

Una dintre victime a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce cealaltă a refuzat asistenţa medicală.

Poliţiştii Secţiei Regionale Poliţie Transporturi Cluj au identificat agresorii pe 30 august şi i-au reţinut pentru 24 de ore.

A doua zi, judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 18 ani.

Anterior, a ieşit la iveală un alt caz de agresiune, în care un cetăţean străin care locuia în barăcile de la Pata Rât, judeţul Cluj, a ajuns în comă la spital, după ce a fost lovit cu o bucată de lemn şi tâlhărit.

„În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea fereată de pe str. Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetăţean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrjiri medic”, informa Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca.

Cetăţeanul străin a suferit leziuni grave, fiind internat în stare critică. Conform documentelor de la dosar, acesta se află în comă şi nu există certitudinea că va supravieţui.

În Bucureşti, un livrator nepalez a fost atacat pe stradă de un tânăr de 20 de ani care i-a strigat „du-te înapoi în ţara ta”. Incidentul a fost surprins de un poliţist aflat în timpul liber, Andrei Jianu, care a intervenit, l-a prins pe agresor şi l-a imobilizat. Bărbatul a fost reţinut este cercetat pentru loviri sau alte violenţe. Cazul a fost condamnat public ca atac xenofob.