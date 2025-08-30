Femeie ucisă cu cuţitul într-o comună din Cluj. Suspectul a fost găsit mort

UPDATE Suspectul a fost găsit mort

Poliţia Cluj informează că pe malul barajului Tarniţa a fost descoperit trupul unui bărbat.

Se fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul acestuia, precum şi pentru clarificarea implicării sale în eveniment.

Știrea inițială:

Poliţia a fost sesizată vineri seara, în jurul orei 22:45, prin apel 112, despre o agresiune în zona Muntele Rece. Din primele verificări a reieşit că bărbatul ar fi agresat fizic femeia cu un obiect tăietor-înţepător, după care a părăsit imediat locul faptei.

La faţa locului s-a deplasat o echipă complexă de poliţişti, alături de un procuror criminalist, care au identificat trupul neînsufleţit al femeii. Acesta a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru expertiza medico-legală.

Autoturismul suspectului a fost găsit abandonat pe DJ107P, în apropierea lacului de acumulare Tarniţa. Căutările au fost extinse pe suprafaţa lacului cu sprijinul echipajelor specializate ISU Cluj.

La operaţiunile de căutare participă poliţişti, jandarmi şi poliţişti locali. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub aspectul comiterii infracţiunii de omor.