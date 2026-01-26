Ministrul Justiției după crima din Timiș: Grupul de lucru va munci săptămânal pentru reducerea vârstei de răspundere penală

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat la Digi 24 că grupul de lucru pentru modificarea legislației privind răspunderea penală a minorilor va lucra săptămânal.

Întrebat de jurnalist despre faptul că minorul de 13 ani, acuzat de crimă, este în libertate, Radu Marinescu a declarat: „Este o crimă șocantă, este o crimă care a oripilat opinia publică și pe bună dreptate”.

Ministrul a subliniat că situația obligă autoritățile să analizeze cu rigoare și promptitudine aptitudinea actualei legislației de a combate ferm astfel de situații.

Discuții despre reducerea vârstei de răspundere penală

Marinescu a precizat că există o discuție care se poartă în mediul de concepție juridică de mai mult timp privind oportunitatea reducerii vârstei la care minorii răspund penal.

„Este o chestiune care a fost analizată atât la nivel național cât și la nivel european”, a spus ministrul.

Referitor la măsurile concrete, acesta a spus: „La nivelul Ministerului Justiției, în urma acestei situații și a altora care s-au mai petrecut în trecut, am decis acum să constituim un grup de lucru pluridisciplinar”.

Grupul va veni cu propuneri concrete, inclusiv asupra oportunității reducerii vârstei de răspundere penală a minorilor.

Până la ce vârstă să fie redusă limita

Întrebat până la ce vârstă ar trebui redusă, ministrul a răspuns că se examinează mai multe ipoteze:

Scăderea sub 14 ani a vârstei ca răspundere obiectivă, exclusiv pe bază de discernământ stabilit științific.

Stabilirea unei vârste fixe, dar cu posibilitatea ca și sub această vârstă să se poată stabili răspunderea când expertiza discernământului o confirmă.

„Avem mai multe ipoteze de lucru”, a precizat Marinescu.

Când va fi modificată legea

Referitor la întrebarea jurnalistului când să fie modificată legea, având în vedere gravitatea situației din Timiș, Marinescu a răspuns: „Absolut de acord cu dumneavoastră. De aceea am stabilit ca acest grup de lucru să lucreze săptămânal”.

Crima din județul Timiș

Un adolescent de 15 ani din satul Cenei, județul Timiș, a fost ucis de alți doi băieți de aceeași vârstă, cu ajutorul unui copil de 13 ani. Anchetatorii au spus că fapta a fost premeditată.

Cei doi adolescenți de 15 ani sunt arestați, iar copilul de 13 ani este în libertate.