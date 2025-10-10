Orban, versuri controvesate cu lăutari la Cluj: „Nu plecăm de aici / Dacă gazdei nu-i place / Să-și ia cortul, dar noi rămânem aici”

Orban s-a bucurat de momentul muzical și, la un moment dat, a cântat alături de lăutari un cântec popular maghiar binecunoscut, ale cărui versuri pot fi interpretate în contextul locului în care au fost cântate și a faptului că au fost distribuite chiar de premierul maghiar pe rețelele de socializare.

Premierul ungar a publicat pe Facebook un scurt videoclip din timpul petrecerii cu mesajul „Nu plecam de aici!”, în care se poate auzi interpretând cânteu a cărui versuri sunt:

„Nu, nu, nu,

nu plecăm de aici

până când gazda

nu ne alungă cu un toiag.

Dacă gazdei nu-i place

că ne distrăm aici,

să-și ia cortul,

dar noi rămânem aici.”

Deși melodia este un cântec popular frecvent cântat la petreceri și nunți, momentul poate fi considerat controversat, în contextul în care a fost interpretat în România, într-un oraș cu o semnificativă încărcătură istorică și simbolică pentru ambele țări.

Gestul lui Viktor Orbán vine într-un context mai amplu în care premierul ungar și-a consolidat imaginea de lider atașat de comunitățile maghiare din afara granițelor, inclusiv din Transilvania.

Ce mesaje a mai postat liderul maghiar pe Facebook

„Dimineața m-a prins la Cluj. UDMR împlinește 35 de ani. Astăzi are loc un congres festiv la Jucu. Dar deja am avut parte de o sărbătoare, Premiul Nobel. Un lucru extraordinar. Al treilea în trei ani. Putem fi cu toții mândri, de această dată, de László Krasznahorkai!”, a scris Orbán pe Facebook.

Acesta a adăugat că, deși „în multe privințe nu suntem de acord”, un lucru îi unește pe toți maghiarii: „Dorim să aducem glorie Ungariei. El a făcut-o ieri. Felicitări!”, a transmis acesta, referindu-se la scriitorul laureat al Premiului Nobel pentru Literatură.