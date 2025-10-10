Viktor Orban a petrecut cu lăutari la Cluj-Napoca. Motivul de sărbătoare al premierului Ungariei

Viktor Orbán a sosit la Cluj-Napoca în ajunul congresului UDMR organizat vineri la centrul de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie.

Viktor Orbán a luat cina într-un restaurant din Piața Unirii, unde atmosfera a fost întreținută de lăutari.

Premierul Ungariei s-a bucurat de momentul muzical alături de membrii delegației sale. Ulterior, acesta a publicat pe Facebook un scurt clip din seara petrecută la Cluj.

Viktor Orbán a cântat, alături de lăutari, un cântec popular maghiar binecunoscut, adesea interpretat la nunți și la petreceri tradiționale.

Versurile, în contextul vizitei la Cluj, ar putea fi considerate de unii drept controversate:

„Nu, nu, nu,

nu plecăm de aici

până când gazda

nu ne alungă cu un toiag.

Dacă gazdei nu-i place

că ne distrăm aici,

să-și ia cortul,

dar noi rămânem aici.”

„Dimineața m-a prins la Cluj. UDMR împlinește 35 de ani. Astăzi are loc un congres festiv la Jucu. Dar deja am avut parte de o sărbătoare, Premiul Nobel. Un lucru extraordinar. Al treilea în trei ani. Putem fi cu toții mândri, de această dată, de László Krasznahorkai!”, a scris Orbán pe Facebook.

Acesta a adăugat că, deși „în multe privințe nu suntem de acord”, un lucru îi unește pe toți maghiarii: „Dorim să aducem glorie Ungariei. El a făcut-o ieri. Felicitări!”, a transmis acesta, referindu-se la scriitorul laureat al Premiului Nobel pentru Literatură.

Congresul aniversar al UDMR are loc vineri în prezența liderilor formațiunii și a invitaților din Ungaria și din diaspora maghiară.

La eveniment vor participa și președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.