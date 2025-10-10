Alianța pro-rusă din Republica Moldova se destramă. Vladimir Voronin părăsește Blocul „Patriotic”

Deși deputații comuniști au intrat în Parlament pe lista Blocului electoral „Patriotic”, alături de PSRM, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei, Vladimir Voronin a anunțat că formațiunea sa intenționează să activeze separat în noul legislativ, informează Ziarul de Gardă.

„PCRM pledează pentru continuarea colaborării dintre partidele blocului, însă aceasta nu va mai fi în cadrul blocului. Va fi elaborat un concept special de cooperare între aceste patru partide, dar în afara blocului. Noi vom forma fracțiunea Partidului Comuniștilor, care se va ocupa de activitatea parlamentară și nu doar, pentru că trebuie să lucrăm cu alegătorii și după alegeri”, a declarat Voronin pentru presa afiliată Kremlinului.

Din cele 26 de mandate care au revenit blocului „Patriotic”, opt vor fi atribuite reprezentanților PCRM.

Blocul „Patriotic”, o alianță cu orientare pro-rusă, a fost creat înaintea alegerilor parlamentare din 2025, cu scopul de a forma o opoziție față de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a reacționat la declarațiile lui Vladimir Voronin, precizând că formațiunea „se află în proces de contestare a rezultatelor alegerilor parlamentare”. Socialiștii au adăugat că o decizie privind formarea fracțiunilor parlamentare va fi luată și anunțată în cadrul primei ședințe a noului legislativ, „în cazul în care alegerile vor fi validate de Curtea Constituțională”.