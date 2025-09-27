Bullying dus la extrem în Cluj / Fetiță de clasa a doua, strangulată de un coleg de clasă

O fetiță de 8 ani a fost strangulată cu o sfoară de un coleg de clasă.

Incidentul s-a petrecut într-una dintre pauze, când băiatul de clasa a doua pur și simplu a strâns-o de gât cu o sfoară.

Un echipaj medical a fost chemat de urgență, iar fetița a fost transportată la Secția de Primiri Urgențe a spitalului din Cluj.

Fetița avea mai multe răni în jurul gâtului. A rămas internată pentru verificări amănunțite.

Dosar penal la 8 ani

Incidentul a fost confirmat de Inspectoratul Județean Cluj.

Instituția a deschis dosar penal pentru loviri și alte violențe. Polițiștii fac cercetări în acest caz.

Potrivit informațiilor provenite de la Inspectoratul de Poliție Cluj, au fost demarate procedurile standard pentru un asemenea caz, în demersul de a stabili cum s-a produs agresiunea, mai ales că directorul școlii a mai fost informat despre situațiile de bullying și agresiuni fizice.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Cluj vor aplica, de asemenea, măsuri punitive.