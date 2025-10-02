AnimaWings își triplează frecvența zborurilor interne și ajunge la 90 de curse săptămânale între București și cinci orașe din România

De la 1 octombrie, AnimaWings operează 90 de curse săptămânale pe principalele rute interne dintre București și Cluj, Iași, Timișoara, Oradea și Suceava, după ce a adăugat 66 de zboruri suplimentare, scrie Ziarul Financiar.

„România are nevoie de conectivitate crescută între principalele centre urbane şi economice, iar proiectul nostru exact asta îşi propune, să întărească şi să eficientizeze deplasările pe calea aerului”, spune Marius Pandel, preşedintele AnimaWings.

Creșterea de frecvență vizează în special rutele București-Cluj (28 de curse săptămânale, față de 16 anterior) și București-Iași (22, față de 12).

În plus, compania introduce noi legături: București-Timișoara (22 de curse) și București-Suceava (8 curse), precum și reluarea zborurilor spre Oradea (10 curse).

Cele 90 de frecvenţe interne AnimaWings, cu un total de circa 13.000 de locuri, aduc o creştere cu peste o treime a capacităţii de transport aerian intern, potrivit unei analize a companiei.

În 2024, AnimaWings a început un proces amplu de extindere, prin lan­sarea mai multor rute regulate în România şi Europa.

AnimaWings operează în prezent cinci aeronave, dar vrea să ajungă la o flotă de 18 în următorii doi ani.

Compania face parte din Memento Group, alături de Christian Tour. Grupul a raportat în 2024 afaceri de peste 1 miliard de lei, în creștere cu 25% față de anul precedent, din care 12% a fost generat de AnimaWings.