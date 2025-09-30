Agresorul livratorului din Bangladesh rămâne în arest / A declarat că are „sânge pur” și că nu poate să respire același aer cu „subumanii ăștia”

Bărbatul care a agresat un livrator din Bangladesh rămâne în arest, relatează G4Media.

Agresorul Cosmin Tudoran a declarat că are „sânge pur” și că nu poate respira același aer cu „subumanii ăștia”.

În decizia din 5 septembrie, de menținere a stării de arest preventiv, judecătorul motivează, pentru publicația citată: rasismul e ”promovat pe diverse căi, în mod infam de anumite persoane” și, de asemenea, că ”Acest fenomen trebuie supravegheat cu atenție de autorități deoarece discriminarea rasială subminează coeziunea socială și este complet incompatibilă cu valorile statului de drept, rasismul subminând însăși baza democrației și contravine demnității umane”.

Informații de context

Amintim, pe 26 august, Cosmin Tudoran a agresat un livrator din Bangladesh în timp ce acesta aștepta la semafor. De altfel, acesta a și filmat scena în care îl lovește pe livrator, spunându-i în engleză că este „un invadator” și cerându-i să „se întoarcă la el în țară”.

Un polițist care era în afara orelor de program a văzut scena și a intervenit.

Intâmplător, incidentul s-a produs la puțin timp după ce o postare a deputatului AUR Dan Tănasă, în care acesta le cerea românilor să nu mai accepte mâncare de la livratori străini, se viralizase pe internet.

Analiza efectuată de livrator la Institutul de Medicină Legală a relevat faptul că acesta a avut nevoie de 1 – 2 zile de îngrijiri medicale.

A postat „simboluri fasciste, legionare, rasiste și xenofobe” pe rețelele de socializare

În următoarea zi, Tudoran a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de „loviri și alte violențe”.

În timpul cercetărilor, procurorul de caz a constatat că Tudoran are un comportament general agresiv sau pasiv-agresiv – el a postat pe rețelele de socializare „simboluri fasciste, legionare, rasiste și xenofobe”.

În motivarea deciziei de menținere a arestului lui Tudoran, judecătorul arată, potrivit publicației citate:

”În ceea ce privește starea de pericol pentru ordinea publică pe care ar presupune-o lăsarea în libertatea a inculpatului sau sub imperiul unor măsuri preventive mai blânde, aceasta este în primul rând dovedită de gravitatea însemnată a faptei pentru care există motive verosimile de a se bănui că a fost comisă de inculpat, de natura relațiilor sociale lezate, de urmările produse sau cele ce s-ar fi putut produce”.

Nu poate să respire același aer cu „subumanii ăștia”

De altfel, judecătorul constată, pe baza foii de evoluție și tratament, că această componentă rasistă a comportamentului lui Tudoran derivă și din expresiile potrivit cărora acesta nu poate să respire același aer cu „subumanii ăștia” și că el a avut mereu „sânge pur”.

Judecătorul a respins luarea unei măsuri mai blânde pentru agresor și a dispus prelungirea arestului preventiv, sub argumentul că ”în contextul unor acuzații de o gravitate extrem de ridicată (lovirea unei persoane în mod spontan pe motiv rasial) (…) pentru a-l determina pe inculpat să conștientizeze consecințele faptelor sale, pentru a demonstra fermitatea autorităților în reprimarea unor astfel de conduite și pentru a consolida încrederea publică în capacitatea acestora de a gestiona într-un mod intransigent și ferm astfel de fenomene (în contextul amplificării fenomenului de discriminare pe motiv rasial, promovat pe diverse căi în mod infam de anumite persoane), și că acestea veghează ca ordinea publică să fie menținută.

Acest fenomen trebuie supravegheat cu atenție de autorități deoarece discriminarea rasială subminează coeziunea socială și este complet incompatibilă cu valorile statului de drept, rasismul subminând însăși baza democrației și contravine demnității umane”.

„Și-a asumat riscul”

Tudoran a cerut clemență, argumentând în fața judecătorului că „dorește să se angajeze și să urmeze niște cursuri”.

Judecătorul a respins cererea lui Tudoran, argumentând că, în momentul incidentului, acesta „și-a asumat riscul ca interesele sale particulare să fie afectate”.

„Tribunalul nu poate să pună mai presus decât interesul general al societății viața particulară a inculpatului, pe care el însuși, prin acțiunile sale, a afectat-o”, se arată în decizia care este definitivă.

Nu e singurul incident de acest gen

Incidente dintre comunitatea românească și cetățeni din alte țări au mai avut loc în trecutul nu foarte îndepărtat.

De curând, fabrica Ikea din Baia Mare a fost scena unui conflict dintre muncitorii români și cei nepalezi.

Conflictul a pornit de la faptul că un muncitor român i-ar fi cerut unui muncitor nepalez o cutie cu aracet, dar acesta a refuzat să i-o dea.

Incidentul a devenit public, iar reprezentanții fabricii Ikea l-au catalogat drept un eveniment „punctual”.

La începutul lunii septembrie, un alt muncitor din Nepal a ajuns în comă la spital după ce a fost bătut cu bestialitate de un cetățean român, în apropierea unei căi ferate.

El era împreună cu un prieten într-o zonă periculoasă a Clujului, însă, potrivit știridecluj.ro, evenimentul nu a avut o componentă rasistă sau xenofobă.

Cei doi muncitori au acostat două fete care se aflau în zonă și care au chemat ajutoare.