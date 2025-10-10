Viktor Orbán: Suntem interesaţi de succesul economic al României

„Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace şi cooperare cu vecinii noştri”, a spus premierul în interviul difuzat de la Cluj-Napoca, unde șeful Guvernului de la Budapesta participă la congresul UDMR.

El a spus că este „foarte greu de imaginat ceva mai complicat” decât relaţia dintre cele două ţări.

El a subliniat că România are un prim-ministru care gândeşte în mod similar, de aceea trebuie profitat de ocazie pentru a îmbunătăţi cooperarea.

„România este angajată într-o luptă serioasă pentru a restabili echilibrul financiar al economiei sale, ceea ce este un lucru dureros şi o provocare serioasă. Este vorba de partenerul nostru comercial deosebit, iar cu cât românii au mai mulţi bani, cu atât comerţul româno-ungar va funcţiona mai bine”, a spus Orbán, citat de MTI.