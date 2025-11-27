Secretarul transporturilor din SUA dorește mai multă politețe în călătoriile aeriene

Înainte de ceea ce se așteaptă să fie cel mai aglomerat sezon de călătorii de Ziua Recunoștinței din ultimii 15 ani, Duffy a lansat săptămâna trecută o campanie intitulată „Epoca de Aur a călătoriilor începe cu tine”, în care a făcut trimitere la anii 1950 și 1960 pentru a cere o revenire la civilizație și eleganță în transportul aerian, potrivit BBC.

Însă, deoarece controlorii de trafic aerian sunt, încontinuare insuficienți, iar clienții se confruntă cu întârzieri frecvente ale zborurilor, atât utilizatorii rețelelor de socializare, cât și experții în aviație spun că Duffy nu înțelege esențialul.

Clip video cu imagini vechi și actuale

O reclamă video pentru campania Departamentului Transporturilor juxtapune filmări vechi cu personal zâmbitor al aeroportului și pasageri ordonați cu videoclipuri moderne de pe rețelele de socializare cu oameni care se încăieră în avioane, își pun picioarele goale pe scaune și adoptă alte comportamente perturbatoare.

Administrația Federală a Aviației preconizează că această săptămână va fi cel mai aglomerat sezon de călătorii de Ziua Recunoștinței din ultimii 15 ani – cu peste 52.000 de zboruri numai pe 25 noiembrie. Iar experții în aviație spun că mesajul lui Duffy nu va avea un efect prea mare asupra atmosferei de zbor.