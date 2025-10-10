Prima pagină » Politic » Incident la Congresul UDMR. S-a intonat imnul secuiesc: Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas pe loc

Incident la Congresul UDMR. S-a intonat imnul secuiesc: Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas pe loc

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sala în care se desfășura Congresul UDMR în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc. Incidentul s-a produs vineri, la Cluj-Napoca.
Petru Mazilu
10 oct. 2025, 11:55, Politic

La Congresul UDMR au fost intonate, pe rând, imnul României, imnul Ungariei și imnul Ținutului Secuiesc.

Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a asistat la ceremonie, dar a ieșit din sală în momentul intonării imnului secuiesc. El a revenit pentru a ține un discurs.

La eveniment participă, printre alții, premierul român Ilie Bolojan și premierul Ungariei, Viktor Orban.

Bolojan a rămas în sală la momentul intonării imnului.

Deși inițial era anunțată participarea lui Nicușor Dan, președintele nu a mai venit la eveniment.