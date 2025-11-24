Contul oficial al premierului Ilie Bolojan, localizat în Hong Kong

Scandalul de informații de pe platforma X, care implica marile conturi ale influencerilor MAGA din Statele Unite, se mută în România.

Verificările realizate asupra utilizatorilor români ai platformei arată că premierul Ilie Bolojan are contul administrat din Hong Kong, nu din România, așa cum este cazul la președintele Nicușor Dan.

Conform Gândul, jurnalistul Patrick André de Hillerin a scris pe Facebook că „X a început să afișeze țara în care este atribuit fiecare cont. Prostălăul sau prostălăii care lucrează pentru Ilie Bolojan, premierul României, au făcut în așa fel încât contul de X al lui Bolojan apare ca fiind bazat în Hong Kong.”

El a mai scris că „de contul de X al domnului Bolojan se ocupa Bogdan Bealcovschi, plătit de PNL cu 29.750 de lei, prin firma Truezone SRL, care-i aparține, numai pentru luna de campanie electorală de la prezidențiale, când chipurile a lucrat la campania lui Crin Antonescu.“

Elon Musk a activat vinerea trecută o funcție care arată țara din care este gestionat fiecare cont al platformei X. Mulți utilizatori au descoperit că unele conturi politice importante nu se află în țara în care se indicase oficial.

Situații similare au apărut și în alte părți. Conturile pro-rusești, precum Vladimir Putin News, se gestionează din Asia de Sud, conform datelor X.