Ministrul mediului, noi detalii despre programul Rabla

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Digi24 că o nouă ediție a programului „Rabla” nu este garantată pentru anul viitor, întrucât bugetul Administrației Fondului pentru Mediu nu este încă stabilit, iar prioritare sunt proiectele mutate din PNRR și cele deja în derulare.
Rareș Mustață
26 nov. 2025, 21:32, Politic

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat miercuri, la Digi24, că soarta programului „Rabla” rămâne incertă, în condițiile în care bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) nu este încă definitivat.

Potrivit ministrului, o decizie clară va putea fi luată abia peste aproximativ o lună, după stabilirea bugetului.

Buzoianu a explicat că, înainte de orice alocare pentru programe noi, AFM trebuie să acopere proiectele transferate din PNRR, rămase fără finanțare europeană.

Este vorba despre investiții majore în apă-canal, centre de colectare prin aport voluntar, fabrici de reciclare și de gestionare a deșeurilor.

„Toate aceste proiecte trebuie să fie finalizate sau să primească o parte importantă din fonduri anul viitor”, a precizat ministrul.

De asemenea, proiectele deja contractate și aflate în derulare nu pot fi oprite, iar plățile către firme trebuie continuate.

În acest context, edițiile noi ale programelor AFM, inclusiv „Rabla”, vor fi posibile doar dacă Ministerul Finanțelor și Guvernul vor aproba suplimentarea bugetului instituției.

„Dacă vom avea bani suplimentari, sigur, și Rrabla va fi unul dintre proiectele care va fi luat în considerare să primească o parte de buget”, a spus Buzoianu.