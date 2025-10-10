Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara

Polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, în incinta unei stații de alimentare situate pe bulevardul Republicii, o persoană ar fi turnat carburant, atât pe autoturism, cât și pe aceasta.

Situația a fost observată de angajații stației, care au întrerupt alimentarea pompei, iar un agent de securitate aflat în zonă a intervenit, imobilizând persoana respectivă.

Polițiștii sosiți la fața locului au descoperit că bărbatul era băut și că nu are permis de conducere.

„La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj de poliție care a identificat persoana în cauză, fiind vorba de un bărbat de 43 de ani. În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Totodată, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, a transmis IPJ Timiș.

Bărbatul de 43 de ani a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, precum și tentativă de distrugere.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și luării măsurilor legale ce se impun.