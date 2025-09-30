„U” Cluj – CFR Cluj, doar remiză în etapa 11 din Superligă

Pentru U Cluj au înscris Mikanovic, în minutul 35 și Lukic în minutul 38. Pentru CFR Cluj golurile au fost înscrise de Djokovic în minutul 9 și de Biliboc în minutul 58.

Formații de start

„U” Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu – Artean, Drammeh – Postolachi, Nistor, El Sawy – Lukic

Rezerve: Lefter, I. Chirilă, Capradossi, Toșca, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Fabry, Orban, Bota, Macalou, Trică

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, T. Keita – Cordea, L. Munteanu, Biliboc

Rezerve: Gal, Abeid, Kun, Zouma, Kresic, Emerllahu, Korenica, Păun, Fică, Ciubăcan, Slimani, Cernigoi