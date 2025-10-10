Miruţă, la Congresul UDMR: În România sunt multe probleme. Au fost şi vor mai fi

„Cei care sunt responsabili de direcţia în care merge România astăzi sunt în sala aceasta, sunt reprezentanţi dintre dumneavoastră, este această coaliţie de guvernare. Şi, ascultând ceea ce se spunea mai devreme, am observat repetarea a două cuvinte, cele mai frecvent folosite, unitate, comunitate”, a spus Miruţă.

Ministrul a propus completarea acestor valori cu alte două caracteristici pe care le-a observat la UDMR de-a lungul mandatului său parlamentar:

„Eu cred că este extrem de plauzibil, având în vedere că acum este congresul UDMR, să adăugăm alte două valenţe specifice, şi anume consecvenţă şi seriozitate pe care, în cei cinci ani pe care i-am avut în Parlament, alături de colegi de la UDMR, i-am observat că sunt extrem de specifici membrilor, parlamentarilor şi formaţiunii dumneavoastră politice. Într-o perioadă în care încrederea oamenilor în clasa politică e foarte greu de câştigat, aceste două lucruri, consecvenţă şi seriozitate, sunt cele care menţin încrederea între cetăţeni şi politicieni”.

„UDMR, şi USR, dar UDMR are o istorie mai veche, a arătat, de-al lungul timpului, că rămân un partener serios şi un partener care aduce echilibru de foarte multe ori necesar în diversele forme ale structurii coaliţiilor de guvernare. Guvernarea modernă se construieşte pe seriozitate, se construieşte pe respect reciproc şi niciodată nu s-a construit ceva ce a dăinuit pe diviziune”, spune Miruţă.

Referindu-se la provocările cu care se confruntă România, ministrul Economiei a insistat asupra necesităţii de a accelera rezolvarea problemelor:

„Da, în România sunt multe probleme. Au fost, vor mai fi, însă măsura performanţei, din punctul meu de vedere, a fiecărui guvern este viteza cu care poate rezolva cât mai multe dintre aceste probleme, evident, dacă vorbim despre viteza raportându-ne la un interval scurt de timp. Îmi doresc ca dialogul între forţele politice din actuala coaliţie să rămână omopragmatic şi orientat pe ce putem livra. Este o măsură a întregului guvern capacitatea de a livra, aşa cum vă spuneam, într-un timp foarte scurt. Şi acest dialog trebuie să fie exact aşa cum e unul între oameni care muncesc şi unul între oameni care sunt în conflict”.