Hakeem Jeffries anunță că democrații din Camera Reprezentanților se vor opune legii adoptate de Senat pentru redeschiderea guvernului federal

Jeffries a anunțat că Democrații vor introduce un amendament pentru extinderea creditelor oferite de Affordable Care Act în cadrul ședinței de marți a Comitetului pentru Regulamente.

Scopul propunerii este de a pune presiune pe republicani să includă, în proiectul de finanțare a guvernului federal, măsuri pentru reducerea costurilor din domeniul sănătății.

„Republicanii din Cameră, bine ați revenit din vacanța de șapte săptămâni plătită din banii contribuabililor. Acum aveți oportunitatea de a acționa în criza sănătății, colaborând cu Democrații”, a afirmat Jeffries, adăugând că se așteaptă ca proiectul republican de finanțare a guvernului federal să nu fie votat de democrații din Camera Reprezentanților.

Luni, Senatul a votat un proiect de lege care ar putea redeschide guvernul federal, aflat în cel mai lung blocaj din istoria sa.

Proiectul urmează să fie votat în Camera Reprezentanților. Președintele Trump a caracterizt proiectul de lege drep unul „foarte bun”, iar președintele Camerei, Mike Johnson și-a exprimat dorința ca proiectul să fie aprobat până miercuri.