Hakeem Jeffries anunță că democrații din Camera Reprezentanților se vor opune legii adoptate de Senat pentru redeschiderea guvernului federal

Liderul opoziției democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries a declarat marți că democrații vor vota împotriva proiectului de lege adoptat de Senat pentru redeschiderea guvernului federal, decizie motivată de lipsa măsurilor pentru reducerea costurilor din sănătate, notează CNN.
Sursa Foto: Hepta via Meidafax Foto
Radu Mocanu
12 nov. 2025, 04:12, Știri externe

Jeffries a anunțat că Democrații vor introduce un amendament pentru extinderea creditelor oferite de Affordable Care Act în cadrul ședinței de marți a Comitetului pentru Regulamente.

Scopul propunerii este de a pune presiune pe republicani să includă, în proiectul de finanțare a guvernului federal, măsuri pentru reducerea costurilor din domeniul sănătății. 

„Republicanii din Cameră, bine ați revenit din vacanța de șapte săptămâni plătită din banii contribuabililor. Acum aveți oportunitatea de a acționa în criza sănătății, colaborând cu Democrații”, a afirmat Jeffries, adăugând că se așteaptă ca proiectul republican de finanțare a guvernului federal să nu fie votat de democrații din Camera Reprezentanților. 

Luni, Senatul a votat un proiect de lege care ar putea redeschide guvernul federal, aflat în cel mai lung blocaj din istoria sa.  

Proiectul urmează să fie votat în Camera Reprezentanților. Președintele Trump a caracterizt proiectul de lege drep unul „foarte bun”, iar președintele Camerei, Mike Johnson și-a exprimat dorința ca proiectul să fie aprobat până miercuri. 