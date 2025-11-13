SUA: Camera Reprezentanților votează redeschiderea guvernului și trimite un proiect de lege pentru a fi semnat de Trump

Proiectul de lege privind finanțarea a trecut deja de Senat și va ajunge acum la biroul președintelui Donald Trump, care urmează să îl semneze, potrivit Casei Albe. Trump a numit proiectul de lege o „victorie foarte mare”, transmite AP.

Totuși, chiar dacă se apropie posibilitatea încheierii restricțiilor de funcționare , aproape nimeni din Congres nu va fi mulțumit.

Democrații nu au obținut ca prevederile privind asigurarea de sănătate pe care le-au cerut să fie adăugate la acordul privind cheltuielile. Iar republicanii, care controlează pârghiile puterii la Washington, nu au scăpat de vină, conform sondajelor și unor alegeri statale și locale care au mers prost pentru partidul lor.