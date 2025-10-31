Blocajul guvernamental din SUA: Trump cere eliminarea procedurii de filibuster din Senat pentru ieșirea din criză

„Este timpul ca republicanii să joace cartea Trump și să recurgă la ceea ce se numește Opțiunea Nucleară, scăpați de filibuster și faceți-o ACUM. Acum NOI suntem la putere, iar dacă am face ceea ce ar trebui să facem, s-ar pune capăt imediat acestui ‘blocaj’ ridicol, care distruge țara”, a transmis liderul de la Casa Albă, joi, printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

Începând cu 1 octombrie, guvernul Statelor Unite se află într-un blocaj, întrucât congresmenii republicani și democrați nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind finanțarea guvernului federal.

În lipsa acestei legislații, aproximativ 750.000 de angajați federali au fost trimiși în concediu fără plată, iar alții lucrează fără a fi remunerați.

Republicanii au propus o măsură temporară de finanțare până pe 21 noiembrie, dar democrații au refuzat să o sprijine fără negocieri privind extinderea creditelor fiscale pentru asigurări de sănătate.

Potrivit Biroului de Buget al Congresului (CBO), blocajul ar putea costa economia americană între 7 și 14 miliarde de dolari, reducând PIB-ul cu până la 2% în trimestrul al patrulea.

Filibusterul este o procedură a Senatului SUA care impune un prag de 60 de voturi din 100 pentru adoptarea majorității proiectelor de lege.

În prezent, republicanii dețin o majoritate de 53 la 47 în Senat și 219 la 213 în Camera Reprezentanților, o majoritate insuficientă pentru oprirea blocajului.