Acordul care ar putea pune capăt blocajului guvernamental de 40 de zile din SUA

Un progres bipartizan prinde contur în Senatul SUA după 40 de zile de inactivitate guvernamentală, în timp ce democrații moderați și un independent schițează un acord pentru redeschiderea guvernului, scrie Newsweek.

Acordul, elaborat de senatoarele Jeanne Shaheen, Maggie Hassan și senatorul independent Angus King, ar finanța guvernul până la sfârșitul lunii ianuarie și ar asigura un vot în decembrie privind subvențiile medicale care urmează să expire.

Dispoziții cheie și tensiuni politice

Acordul provizoriu acoperă trei proiecte anuale de cheltuieli și menține stabilă finanțarea federală până la sfârșitul lunii ianuarie.

De asemenea, propune anularea mai multor concedieri efectuate de administrația Trump în rândul angajaților federali de la începutul blocajului, pe 1 octombrie.

Republicanii, în paralel, au prezentat propriile proiecte de buget pentru întregul an fiscal, menținând înghețarea salariilor congresmenilor, dar alocând suplimentar 203,5 milioane de dolari pentru securitatea acestora.

Totuși, viitorul propunerii rămâne incert, întrucât democrații cer prelungirea creditelor fiscale prevăzute de Affordable Care Act, care expiră pe 1 ianuarie.

Impactul blocajului guvernamental

Blocarea activității guvernului a dus la anularea a peste 2.000 de zboruri, a pus în pericol programele de asistență alimentară din peste 20 de state și a lăsat angajații federali fără salarii timp de peste o lună.

Secretarul Trezoreriei, Sean Duffy, a avertizat că traficul aerian ar putea fi „redus la minimum” până de Ziua Recunoștinței dacă Congresul nu acționează rapid.

În contextul disputelor juridice privind ajutoarele alimentare și al presiunii economice crescânde, planul moderat urmărește să ofere stabilitate pe termen scurt, amânând totodată conflictele ideologice mai profunde.

Următorii pași în Congres

Senatul urmează să voteze asupra acordului de extindere a finanțării guvernului între orele 20:30 și 21:00 (ora coastei de est), potrivit unui consilier republican citat de CNN.

Democrații din Cameră promit să se opună oricărui proiect republican care exclude prelungirea creditelor fiscale pentru asigurările de sănătate.

Liderul minorității democrate din Cameră, Hakeem Jeffries, a subliniat că partidul său va „lupta împotriva proiectului GOP” dacă aceste beneficii nu sunt extinse.