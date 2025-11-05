Blocajul bugetar din Statele Unite a devenit cel mai lung din istorie. Cum afectează economia americană

Criza politică și economică depășește astfel recordul anterior de 35 de zile, stabilit în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019, tot sub administrația lui Donald Trump. Actualul blocaj din Statele Unite a început pe 1 octombrie, după ce senatorii democrați au condiționat votarea proiectului de finanțare guvernamentală de includerea unei prevederi privind reducerea prețurilor pentru pachetele medicale destinate populației.

Blocajul bugetar din Statele Unite afectează milioane de americani

Negocierile între democrați și republicani au intrat în impas, deoarece democrații insistă ca legea bugetului să prevadă menținerea reducerilor pentru asigurările medicale. Măsura, introdusă în timpul administrației Biden, urma să expire la sfârșitul acestui an, ceea ce ar lăsa zeci de milioane de americani fără posibilitatea de a-și permite o asigurare medicală.

Blocajul bugetar din Statele Unite a afectat deja peste 1,4 milioane de angajați federali, aproximativ 700.000 au fost trimiși în concediu fără plată, iar ceilalți lucrează fără a fi remunerați până la deblocarea situației.

Blocajul provoacă pierderi economice masive

În ciuda presiunilor, președintele Trump a anunțat că personalul militar va primi salariile din fonduri neutilizate ale Pentagonului – o decizie pe care experții o consideră probabil ilegală. De asemenea, administrația a încercat să suspende plățile din Programul de asistență nutrițională, ceea ce a generat noi procese în instanță, scrie The Guardian.

Biroul bugetar independent al Congresului estimează că blocajul bugetar din Statele Unite ar putea costa economia americană până la 14 miliarde de dolari din PIB, în funcție de durata impasului politic.

Criza bugetară vine pe fondul unor succese electorale recente ale democraților, care au câștigat guvernoratele din New Jersey și Virginia și au consolidat poziția partidului în Congres.

Potrivit experților, aceste rezultate indică faptul că o parte semnificativă a alegătorilor consideră republicanii responsabili pentru blocajul bugetar din Statele Unite. În lipsa unui acord, efectele economice și sociale continuă să se amplifice, punând presiune atât pe guvern, cât și pe cetățeni.