Proteste masive în penitenciarele din România: Angajații refuză munca suplimentară, sistemul riscă un blocaj

Conform comunicatului oficial, angajații din penitenciarele din România refuză prestarea muncii suplimentare, după ce în multe unități plafonul anual de 180 de ore a fost depășit încă din luna iunie. Liderul PUBLISIND/SNPP, Ștefan Teoroc, avertizează că lipsa de personal și dependența de orele suplimentare pot duce la „blocaje sistemice”.

Datele oficiale arată că, în 2025, peste 70% dintre angajați au depășit limita legală de ore suplimentare, iar deficitul de personal se ridică la aproximativ 3.000 de posturi la nivel național.

Revendicări: oprirea reorganizării și protejarea drepturilor salariale

Printre revendicările principale se numără stoparea reorganizării Poliției Penitenciare, pe care sindicatele o consideră inițiată fără dialog social și cu încălcarea acordurilor colective.

Florin Schiopu, președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, afirmă că modificările propuse „afectează grav stabilitatea și eficiența sistemului”. Totodată, sindicaliștii cer:

asigurarea bugetului pentru plata integrală a drepturilor salariale în 2026;

menținerea regimului actual al pensiilor militare;

respectarea cadrului legal privind consultarea angajaților.

Acțiuni extinse de protest

Pe lângă refuzul orelor suplimentare, sindicatele organizează mitinguri în fața penitenciarelor, la Administrația Națională a Penitenciarelor și la Ministerul Justiției. Angajații sunt îndemnați să nu accepte atribuții în afara fișei postului și să transmită dezacorduri scrise privind depășirea plafonului legal de muncă suplimentară.

Reacții și riscuri pentru sistem și penitenciarele din România

Ministerul Justiției recunoaște existența unui deficit de personal, însă susține că reorganizarea este necesară pentru eficientizarea activității. În schimb, sindicatele consideră măsurile „grăbite și nefundamentate”, menite să amplifice presiunea asupra angajaților.

Potrivit unei analize interne, numărul de ore suplimentare ar putea crește cu până la 50% până la finalul anului, dacă nu sunt adoptate măsuri urgente.