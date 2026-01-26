Cum se acordă permisiile de ieșire din penitenciar. Precizările ANP după cazul de la Rahova. 442 persoane condamnate pentru omor/tentativă au primit permisii în 2025

Potrivit ANP, recompensele, inclusiv permisiunea de ieșire din penitenciar, se acordă „de regulă, gradual”, iar propunerile sunt analizate de o comisie din care fac parte directorul unității și directorii adjuncți responsabili de siguranța deținerii și regim penitenciar, respectiv de educație și asistență psihosocială.

Instituția precizează că natura infracțiunii nu este singurul criteriu în acordarea permisiunii, fiind evaluate în principal conduita deținutului în detenție, interesul pentru muncă și activități educative, recompensele obținute anterior, precum și perioada executată din pedeapsă, raportat la timpul rămas până la analiza pentru liberare condiționată.

Mii de permisiuni, puține neprezentări

Conform datelor ANP, în 2024 au fost acordate 3.857 recompense cu permisiunea de ieșire pentru 1 zi și 654 recompense pentru o durată mai mare de 24 de ore. În 2025, numărul a crescut la 4.259 permisiuni pentru 1 zi și 1.140 pentru perioade mai mari de 24 de ore.

În cazul persoanelor condamnate pentru omor/omor calificat/tentativă, ANP arată că în 2024 au fost recompensate 525 persoane cu permisiune de 1 zi (în total 797 recompense), iar în 2025 au beneficiat 442 persoane (în total 832 recompense). Pentru permisiuni mai mari de 24 de ore, deținuții din această categorie au primit 34 recompense în 2024 și 162 în 2025.

În ceea ce privește situațiile în care deținuții nu s-au întors la timp din permisiunea acordată pentru 24 de ore, ANP menționează că au fost înregistrate două cazuri în 2024 și un caz în 2025. Instituția subliniază că, în perioada 2024–2025, nu au existat cazuri de neprezentare din permisiuni acordate pentru mai mult de 24 de ore.

Control la Rahova

În legătură cu cazul din 26.01.2026 în care Abdullah Atas, omul de afaceri turc care l-a ucis pe polițistul Gheorghe Ionescu în 2015, a evadat, ANP a dispus verificări preliminare prin Direcția Inspecție Penitenciară și a solicitat Ministerului Justiției verificări suplimentare prin Corpul de Control la Penitenciarul București-Rahova.

Ministerul Justiției a confirmat controlul. Controlul este efectuat prin Corpul de control al ministrului, având ca obiect verificarea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, respectarea procedurilor legale și administrative, precum și modul de îndeplinire a atribuțiilor de către personalul responsabil.

Ministerul Justiției subliniază că va analiza cu maximă seriozitate rezultatele controlului și va dispune măsurile legale care se impun, în vederea clarificării situației și prevenirii unor astfel de incidente pe viitor.

