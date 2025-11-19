Miruță, despre pensiile magistraților: Nu se poate să câștigi la pensie mai mult decât când lucrai. Nu este echitabil pentru societate

Miruță a condamnat ferm pensionarea timpurie și veniturile disproporționate obținute de magistrați la pensie.

„Eu cred că sunt și magistrați în țara asta care acceptă principiul că nu se poate să câștigi bani la pensie mai mult decât când lucrai. Nu se poate să te pensionezi la 48 de ani și la 47 de ani. Nu este echitabil pentru societate să bagi mâna într-un coș în care pun bani și alții și să tragi de acolo mai mult decât proporțional”, a spus Miruță, la Digi24.

Radu Miruță a admis că munca în justiție poate implica o „supra-încărcare” și că aceasta ar putea justifica o „pondere mică în plus” față de contribuția efectivă. Totuși, el a insistat că sub această scuză nu pot fi tolerate beneficii „disproporționat cum se întâmplă, de fapt, astăzi”.

Referitor la refuzul magistraților de a coopera la schimbarea sistemului de pensii, Ministrul a explicat că reacția este o „reacție de protecție autoimună când ți se ia un lucru cu care ai fost obișnuit”.

De asemenea, Miruță a oferit o explicație pentru tăcerea din interiorul sistemului judiciar față de poziția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), subliniind independența judecătorilor.

„Nu prea există relații de superioritate în rândul magistraților. Un judecător nu poate să-i spună unui președinte de tribunal de ce a luat decizia asta juridică… Judecătorul e independent, poate să fie președintele în alte curți. Nu are ce să-i facă unui judecător pe decizia pe care o consideră. Și normal să fie așa”.