Senatul a respins proiectul de lege republican pentru plata angajaților federali

Proiectul, inițiat de senatorul republican Ron Johnson care prevedea plata atât a angajaților esențiali obligați să lucreze fără salariu, cât și a celor trimiși în concediu fără plată din cauza blocajului bugetar.

Votul din Senat s-a încheiat cu 53 de voturi pentru și 43 împotrivă, însă trei senatori democrați, Ben Ray Luján, Jon Ossoff și Raphael Warnock, au votat alături de republicani.

Liderul democrat Chuck Schumer a declarat înaintea votului că partidul său ar accepta închierea blocajului guvernamental în schimbul prelungirii beneficiilor din sănătate, cerere respinsă care au afirmat că vor negocia doar după încetarea blocajului.

În paralele, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a anunțat că va convoca camera, aflată în afara sesiunii încă din 19 septembrie, doar după ce senatorii democrați vor accepta proiectele republicane.

Blocajul a început la 1 octombrie, iar pentru rezolvarea acestuia, președintele Trump a cerut în repetate rânduri eliminarea procedurii de filibuster, care impune aprobarea de cel puțin 60 de senatori din 100 pentru adoptarea majorității proiectelor legislative.