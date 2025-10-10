Hunor, către Bolojan: Dragă Ilie, te felicit pentru curajul de a începe reformele statului

„Domnule prim-ministru Ilie Boloja, dragă Ilie, cu PNL avem un istoric lung, un parteneriat foarte lung, încă din anii 90. (…) Vreau să te felicit pentru curajul de a începe reforma statului, nu e un lucru ușor, chiar e foarte greu. Vreau să te încurajez să o faci până la capăt. O reformă reală, sistemică, la capătul căreia să simțim cu toții că instituțiile statului servesc cetățenii și nu invers”, a spus Kelemen Hunor.

El i-a spus premierului că poate conta pe UDMR „în această bătălie”.

Liderul UDMR i-a mulțumit pentru prezență și președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, căruia i-a spus: „Azi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres unde poate că da”.