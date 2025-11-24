Ionuț Moșteanu: „Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie să ofere garanții solide și stabile pentru întreaga regiune”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a discutat luni seară, în studioul Digi24, despre planul de pace în 28 de puncte, negociat de Statele Unite pentru a opri războiul din Ucraina.

Ionuț Moșteanu a declarat că poziția României este aliniată declarațiilor președintelui Nicușor Dan, considerând că „orice încercare de a opri acest război și de a duce pacea este binevenită”.

Ministrul Apărării a mai spus că orice plan de pace trebuie să plece de la nevoile Ucrainei, chiar statul invadat de Rusia, și să includă garanții solide de securitate pentru țară.

„Ucraina și această pace solidă de viitor e foarte importantă pentru toată regiunea. Ne uităm și la Ucraina, ne uităm și la Moldova, pentru că dacă îl lași pe Putin să facă ce vrea… who’s next?”, a explicat Moșteanu legat de relevanța stabilității în flancul de Est și zona Mării Negre.

Legat de implicarea președintelui american Donald Trump în negocieri, ministrul a spus că „are mult mai multe pârghii. Faptul că vrea să ducă această discuție în direcția corectă, este un lucru bun. Cum vom ajunge acolo? Va curge multă apă pe Dâmbovița, cred că, până atunci. Pentru că, din nou, nu poți să faci un plan fără Ucraina, nu poți să faci un plan fără partenerii europeni.”

El a mai susținut faptul că România rămâne alături în continuare de partenerii europeni și că toate instituțiile implicate lucrează pentru a ajunge la o soluție care să garanteze pacea și stabilitatea în regiune.

„Cu toții ne dorim pacea și acesta ar fi un lucru extraordinar de bun care s-ar întâmpla și pentru România și pentru toată această zonă”, a spus Moșteanu.