Cehia nu trimite soldați și nu cheltuie bani publici pentru muniția destinată Ucrainei, anunță premierul ceh

Prim-ministrul Republicii Cehe, Andrej Babiš, a anunțat că țara sa nu intenționează să trimită soldați în Ucraina. De asemenea, nu vor fi alocați bani publici pentru inițiativa de furnizare a muniției, a comunicat Guvernul Republicii Cehe după reuniunea liderilor Coaliției, desfășurată la Paris.

Întâlnirea, care a avut loc marți, a reunit lideri și oficiali din 37 de state, alături de negociatorii Statelor Unite, Steve Witkoff și Jared Kushner. Discuțiile s-au concentrat asupra Declarației de la Paris, care definește garanțiile de securitate pentru Ucraina în perioada de după armistițiu.

Fără soldați cehi în Ucraina

Oficialul ceh a precizat că țara sa are rezerve față de anumite puncte ale declarației și că, la fel ca alte state participante, nu are în plan trimiterea propriilor militari în cadrul unei eventuale misiuni de menținere a păcii.

„Fiecare stat are posibilități diferite și, la fel ca alți lideri, am rezerve față de unele puncte ale declarației. Cehia, asemenea altor țări, nu ia în calcul trimiterea propriilor soldați în cadrul unei misiuni de pace în Ucraina”, a transmis Babiš.

Implicarea SUA, condiție pentru pacea pe termen lung

Șeful guvernului de la Praga a calificat că reuniunea drept una deosebit de importantă, subliniind că, pentru prima dată, discuțiile din cadrul „Coaliției celor dispuși” s-au concentrat pe pace și pe perioada de după încetarea luptelor. Andrej Babiš spune că participarea directă a celor doi negociatori americani de rang înalt reprezintă o schimbare semnificativă față de întâlnirile anterioare.

Am discutat despre ce va urma după încheierea ostilităților și despre modul în care pot fi stabilite garanții de securitate pentru ca pacea să fie durabilă și pentru ca un acord de pace să poată fi realizat”, a declarat premierul ceh. În opinia sa, implicarea majoră a Statelor Unite în aceste garanții este esențială pentru stabilitatea pe termen lung. „O condiție esențială pentru ca pacea să fie cu adevărat de durată”, a declarat premierul după reuniune.

Cehia: Nu vom cheltui banii cetățenilor pentru muniție

În ceea ce privește sprijinul militar pentru Ucraina, Andrej Babiš a confirmat că inițiativa cehă privind furnizarea de muniție de calibru mare poate continua, însă doar dacă este finanțată de alte state. Republica Cehă va rămâne implicată exclusiv ca stat coordonator al proiectului.

„Nu vom anula inițiativa privind muniția. Proiectul va continua, iar Cehia va avea rol de coordonator, însă nu vor fi investiți banii cetățenilor cehi. Inițiativa trebuie să fie transparentă și lipsită de orice formă de corupție”, a precizat premierul.

Babiš a menționat că urmează să discute detalii suplimentare în cadrul Consiliului de Securitate al Statului, dar a subliniat că decizia de a continua inițiativa a fost luată în acord cu partenerii săi de coaliție.

Inițiativa nu înseamnă producerea de muniție în Cehia. Autoritățile cehe identifică muniție deja existentă în stocurile altor state, se ocupă de coordonare și livrare, iar costurile urmează să fie acoperite de alte țări partenere.