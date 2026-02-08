Premierul Cehiei, în favoarea interzicerii rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani

„Sunt în favoare pentru că experții pe care îi cunosc spun că este teribil de dăunător pentru copii. Trebuie să ne protejăm copiii”, a afirmat Babiš într-un mesaj video publicat pe conturile sale de social media, fără a oferi detalii suplimentare, potrivit Reuters.

Ulterior, prim-vicepremierul Karel Havlíček a declarat, la postul CNN Prima News, că guvernul analizează serios posibilitatea de a propune o astfel de interdicție. Dacă Executivul va decide să meargă mai departe, proiectul legislativ ar urma să fie înaintat în cursul acestui an.

Inițiativa vine pe fondul unei tendințe mai ample în Europa. Țări precum Spania, Grecia, Marea Britanie și Franța iau în calcul măsuri mai dure privind accesul minorilor la rețelele de socializare, din cauza îngrijorărilor legate de efectele negative asupra copiilor. În decembrie, Australia a devenit prima țară care a interzis accesul la astfel de platforme pentru persoanele sub 16 ani.

Joi, Slovenia a anunțat că lucrează la un proiect de lege care ar urma să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare.

Săptămâna trecută, Spania și Grecia au propus interdicții privind utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți. Măsuri luate pe fondul criticilor tot mai puternice la adresa tehnologiilor considerate de unii drept concepute pentru a crea dependență.

Măsurile anunțate de premierul spaniol Pedro Sanchez au atras reacții dure din partea lui Elon Musk, proprietarul platformei X, fostă Twitter.

La nivel global, guvernele și autoritățile de reglementare analizează impactul timpului petrecut de copii în fața ecranelor asupra dezvoltării și sănătății lor mintale.