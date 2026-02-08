Prima pagină » Știri externe » Premierul Cehiei, în favoarea interzicerii rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani

Premierul Cehiei, în favoarea interzicerii rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani

Premierul ceh Andrej Babiš a declarat duminică faptul că susține interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, în contextul în care tot mai multe țări europene analizează restricții similare.
Premierul Cehiei, în favoarea interzicerii rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani
Andrej Babiš, prim-ministrul Cehiei. Sursa foto: X
Petre Apostol
08 feb. 2026, 17:11, Știri externe

„Sunt în favoare pentru că experții pe care îi cunosc spun că este teribil de dăunător pentru copii. Trebuie să ne protejăm copiii”, a afirmat Babiš într-un mesaj video publicat pe conturile sale de social media, fără a oferi detalii suplimentare, potrivit Reuters.

Ulterior, prim-vicepremierul Karel Havlíček a declarat, la postul CNN Prima News, că guvernul analizează serios posibilitatea de a propune o astfel de interdicție. Dacă Executivul va decide să meargă mai departe, proiectul legislativ ar urma să fie înaintat în cursul acestui an.

Inițiativa vine pe fondul unei tendințe mai ample în Europa. Țări precum Spania, Grecia, Marea Britanie și Franța iau în calcul măsuri mai dure privind accesul minorilor la rețelele de socializare, din cauza îngrijorărilor legate de efectele negative asupra copiilor. În decembrie, Australia a devenit prima țară care a interzis accesul la astfel de platforme pentru persoanele sub 16 ani.

Joi, Slovenia a anunțat că lucrează la un proiect de lege care ar urma să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare.

Săptămâna trecută, Spania și Grecia au propus interdicții privind utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți. Măsuri luate pe fondul criticilor tot mai puternice la adresa tehnologiilor considerate de unii drept concepute pentru a crea dependență.

Măsurile anunțate de premierul spaniol Pedro Sanchez au atras reacții dure din partea lui Elon Musk, proprietarul platformei X, fostă Twitter.

La nivel global, guvernele și autoritățile de reglementare analizează impactul timpului petrecut de copii în fața ecranelor asupra dezvoltării și sănătății lor mintale.

Recomandarea video

BREAKING Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără româncă la o ”cină privată” în Palatul Buckingham în 2010 pentru Andrew Mountbatten Windsor
G4Media
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
Gandul
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
Libertatea
Prețuri de Nordului! Cât costă o ciorbă în restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău
CSID
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Promotor