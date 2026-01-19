Prima pagină » Știrile zilei » Atac armat la primăria unei localități din Cehia. O femeie a murit

Atac armat la primăria unei localități din Cehia. O femeie a murit

O femeie a fost ucisă și cel puțin alte patru, inclusiv un polițist, au fost rănite luni în urma unui atac armat produs la primăria localității Chřibská, în nordul Cehiei, au anunțat autoritățile.
Atac armat la primăria unei localități din Cehia. O femeie a murit
Sursa foto: X
Radu Mocanu
19 ian. 2026, 13:13, Știri externe

Potrivit poliției cehe, atacul a avut loc în dimineața zilei de luni, iar în urma intervenției forțelor de ordine, clădirea a fost securizată.. 

„Conform informațiilor preliminare, bilanțul atacului este următorul: o persoană rănită mortal, trei persoane rănite și un ofițer de poliție rănit. Vom actualiza informațiile”, a anunțat poliția din Cehia, citată de CT24. 

În urma incidentului, serviciile de intervenției au fost mobilizate, s-a deschis o linie de asistență pentru persoanele afectate și psihologi se deplasează la fața locului pentru a oferi sprijin. 

Ministrul de Interne de la Praga urmează să se deplaseze la fața locului. „Urmăresc îndeaproape informațiile despre împușcăturile de la primăria din Chřibská. Situația este gravă, dar, din câte am, nu mai există niciun pericol, atacatorul este mort. Am decis să mă duc la fața locului”, a transmis oficialul printr-un mesaj publicat pe X. 

 

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
Gandul
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie are mari probleme de sănătate în 2026
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor