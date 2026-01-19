Atac armat la primăria unei localități din Cehia. O femeie a murit

Potrivit poliției cehe, atacul a avut loc în dimineața zilei de luni, iar în urma intervenției forțelor de ordine, clădirea a fost securizată..

„Conform informațiilor preliminare, bilanțul atacului este următorul: o persoană rănită mortal, trei persoane rănite și un ofițer de poliție rănit. Vom actualiza informațiile”, a anunțat poliția din Cehia, citată de CT24.

În urma incidentului, serviciile de intervenției au fost mobilizate, s-a deschis o linie de asistență pentru persoanele afectate și psihologi se deplasează la fața locului pentru a oferi sprijin.

Ministrul de Interne de la Praga urmează să se deplaseze la fața locului. „Urmăresc îndeaproape informațiile despre împușcăturile de la primăria din Chřibská. Situația este gravă, dar, din câte am, nu mai există niciun pericol, atacatorul este mort. Am decis să mă duc la fața locului”, a transmis oficialul printr-un mesaj publicat pe X.