Prima pagină » Politic » Gabriela Firea: Ludovic Orban a periclitat obținerea celui de-al doilea mandat de către Nicușor Dan

Gabriela Firea: Ludovic Orban a periclitat obținerea celui de-al doilea mandat de către Nicușor Dan

Gabriela Firea susține că demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial a fost necesară pentru a evita tensiuni în coaliția actuală.
Marius Lazurca, despre pregătirea vizitei lui Nicușor Dan în SUA: Există un grup de lucru
Marius Lazurca, despre pregătirea vizitei lui Nicușor Dan în SUA: Există un grup de lucru
Alegerile din București au încins coaliția. Tánczos Barna: Era normal să se tensioneze lucrurile
Alegerile din București au încins coaliția. Tánczos Barna: Era normal să se tensioneze lucrurile
Tánczos Barna: „Pensionarii cu pensii speciale care se reangajează la stat vor primi doar 15% din pensie”
Tánczos Barna: „Pensionarii cu pensii speciale care se reangajează la stat vor primi doar 15% din pensie”
Ionuț Moșteanu: „Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie să ofere garanții solide și stabile pentru întreaga regiune”
Ionuț Moșteanu: „Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie să ofere garanții solide și stabile pentru întreaga regiune”
Gabriela Firea: Băluță mi-a promis că va duce mai departe programele sociale la Primăria București
Gabriela Firea: Băluță mi-a promis că va duce mai departe programele sociale la Primăria București
Nițu Maria
24 nov. 2025, 17:17, Politic

Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a comentat luni seară, la emisiunea Ai AFLAT cu Ionuț Cristache, decizia președintelui Nicușor Dan de a-l demite pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial.

Firea a explicat că măsura luată de președinte a fost justificată și a declarat că intervențiile publice ale lui Orban ar fi creat tensiuni în continuare dacă nu ar fi fost oprit la timp.

„Sută la sută. Sută la sută prin declarațiile făcute și cred că nu s-ar fi oprit aici. Dacă în prima lună deja, prin afirmațiile făcute și dorința de a ieși des în spațiul public, deja a creat tensiuni, peste câteva luni ar fi fost mult mai greu de oprit”, a declarat Firea.

Fostul primar al Capitalei a vorbit, de asemenea, despre faptul că informațiile false distribuite de Ludovic Orban în trecut au vizat-o în mod direct, și inclusiv activitatea sa la Primăriei Capitalei.

„Nu de fiecare dată a fost corect și a folosit în spațiul public foarte multe informații false, despre mine, despre primăria Capitalei, despre situația de la primăria Capitalei”, a explicat ea.

Gabriela Firea a mai declarat că datoriile actuale ale Primăriei Capitalei sunt mai mari decât în mandatul său, spunând că de vină este dificultatea din prezent de a fi gestionate numeroase proiecte în derulare fără finanțare stabilă.