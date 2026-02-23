Prima pagină » Social » Un deputat propune înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind „centrele de exterminare” a animalelor

Un deputat propune înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind „centrele de exterminare” a animalelor

Un deputat român propune înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situația din adăposturile pentru animale. În solicitare, adăposturile sunt descrise drept „centre de exterminare” a animalelor.
Un deputat propune înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind „centrele de exterminare” a animalelor
Protest pentru drepturile animalelor. Rares Mustață/ MEDIAFAX
Petru Mazilu
23 feb. 2026, 09:37, Politic

Deputatul Aurora Tasica Simu anunță că a demarat procedura de strângere a semnăturilor necesare pentru depunerea proiectului de înființare a unei Comisii parlamentare de anchetă”. Ea le cere colegilor parlamentari să susțină demersul și acuză „o practică de exterminare sistemică, extinsă la nivel național”.

„Aceasta vizează investigarea centrelor de exterminare a animalelor fără apărare, finanțate din bani publici. Parlamentarul face un apel la unitate dincolo de doctrinele politice, solicitând colegilor din tot spectrul parlamentar să prioritizeze transparența și moralitatea. Demersul reprezintă o continuare firească a eforturilor constante ale deputatului, care a avertizat public încă din vara anului trecut asupra ororilor din adăposturile din România. Situația revoltătoare din județul Vrancea, unde datele arată că 15.000 de câini au fost uciși din banii cetățenilor, nu face decât să confirme adevărul macabru pe care Aurora Tasica Simu îl semnalează de mult timp. Sub paravanul OUG nr. 155/2001 se desfășoară o practică de exterminare sistemică, extinsă la nivel național”, a transmis Aurora Tasica Simu prin intermediul unui comunicat de presă.

Conform propunerii, comisia parlamentară va funcționa sub titulatura „Am avertizat că adăposturile sunt centre de exterminare, acum e timpul pentru control!”

Dacă va fi constituită, Comisia va avea autoritatea de a organiza audieri. Demersul are scopul „de a scoate la lumină mecanismele prin care multe adăposturi au devenit afaceri ilegale”, a precizat Aurora Tasica Simu.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Cum faci agricultură profitabilă cu rachete și drone deasupra lanurilor de grâu și a fermelor cu animale. Interviu cu Sergiy Kasianov, om de afaceri din Herson, Ucraina
Libertatea
Zodia care riscă să fie concediată în primăvara acestui an, potrivit experților în astrologie
CSID
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor