Marius Lazurca, despre pregătirea vizitei lui Nicușor Dan în SUA: Există un grup de lucru

Consilierul prezidențial pentru politică externă și pentru securitate națională, Marius Lazurca, a vorbit luni, la Digi24, despre pregătirea vizitei președintelui Nicușor Dan la Casa Albă.

Lazurca a precizat că Nicușor Dan a decis crearea unui grup de lucru pentru acest eveniment diplomatic, precizând că președintele este de fapt „liderul activ” al acestui grup. Conform consilierului prezidențial, există câteva „dimensiuni obligatorii” ale vizitei.

„[Președintele Nicușor Dan] este liderul activ al acestui grup: nu a delegat activităţile de pregătire a acestei vizite subordonatilor dumnealui, ci se ocupă nemijlocit de pregătirea” acesteia, a spus Marius Lazurca.

Consilierul prezidențial a mai afirmat faptul că una dintre așteptările lui Nicușor Dan, atunci când vine vorba de organizarea unei deplasări externe, este ca aceasta să aibă „substanță”.

„De fiecare dată când gândim o acţiune de politică externă, domnul preşedinte are câteva aşteptări necondiţionate de la noi, cei care suntem în serviciul dumnealui. În primul rând, este construirea de substanţă. Domnul preşedinte nu îşi doreşte vizite de dragul vizitelor, vizite care să închipuie ceremonii goale, de protocol sau deplasări care să nu însemne nimic în beneficiul cetăţenilor noştri. De fiecare dată ne cere substanţă şi ne cere să îi demonstrăm că această vizită este benefică interesului naţional şi benefică, până la urmă, cetăţenilor României”, a declarat Marius Lazurca pentru Digi24.

De asemenea, una dintre „dimensiunile obligatorii” în vizitele externe ale președintelui este cea politică, adică subiectele de pe agendă „astfel încât România să iasă în avantaj”.

Când ar putea avea loc vizita președintelui Dan în SUA

În luna septembrie, președintele Nicușor Dan spunea, la Antena 3 CNN, că vizita în SUA ar putea avea loc la începutul anului viitor și că România are două obiective mari.

„Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. Vizita va avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor”, spunea Nicușor Dan la Antena 3 CNN.

„Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari (legate de SUA n.r.), securitatea și economia. (…) Să fiți siguri că România se va duce cu toate propunerile legate de securitate … dar mai ales cu niște propuneri concrete legate de partea economică”, a mai explicat Nicușor Dan.