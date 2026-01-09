Vicepreședinte al Parlamentului European despre acordul UE-Mercosur: Eu cred că România poate câștiga din acordurile comerciale internaționale mari

„Vedeți cum arată lumea în care trăim, cum arată relațiile cu America Latină, care este nivelul de stres. Să ai un acord comercial cu un bloc cu 700 de milioane de oameni, nu e puțin lucru în lumea în care trăim, în care OMC-ul este distrus, în care ni se cer tarife din toate părțile. Să ai un acord comercial în care poți să profiți, să poți să vinzi o parte din producția ta, este foarte important, este o continuare a spiritului ultimilor 80 de ani”, a spus Nicu Ștefănuță, vineri la B1 TV.

„Eu cred că România poate câștiga din acordurile comerciale internaționale mari pentru că producem foarte mult”, a mai spus Ștefănuță, făcând precizări și despre modificările pe care acordul le-a suferit: „Mercosurul care a fost negociat a alterat, a schimbat radical în ultimele săptămâni. S-au pus frâne de consum. Adică dacă importăm prea multe carne, cum se spune, Uniunea Europeană poate să spună halt, oprim pentru șase luni, pentru două luni. Perioada de aclimatizare, de care a vorbit domnul ministru de două ani, și ea este în discuție. Fondurile suplimentare pentru agricultori, și ele au fost adaptate”.

Problemele din agricultura românească

Acesta a subliniat că poziția ministerului Agriculturii nu reprezintă interesele tuturor agricultorilor, punctând: „Poziția Ministrului reflectă insula Marea Brăilei și încă 5-6 mari producători. Nu reflectă marea masa agricultorii. Peste 90% din producătorii din România, în continuare, au între 2-4 sub 10 hectare. Deci despre asta este vorba. În continuare sunt foarte mici. Iar eu, în Parlamentul European, lucrez pentru ca ei să aibă mai multe subvenții, ei să aibă mai multă putere ca să ajungă în piață”.

În plus, vicepreședintele a atras și atenția asupra problemelor din agricultura românească. „În România se folosesc pesticide neautorizate în toată Uniunea Europeană. Se omoară albine, an de an. Deci eu nu m-aș îngrijora atât pentru pesticidele care se pun peste papaya din Paraguay, cât m-aș îngrijora pentru pesticidele care la noi fac ravagii în ciuda interdicției europene”.