Alegerile din București au încins coaliția. Tánczos Barna: Era normal să se tensioneze lucrurile

El a explicat că anul electoral a complicat orice proces decizional.

„Decizia politică se putea lua și anul trecut, și la sfârșitul anului trecut, și la începutul anului acesta. Anul acesta însă a fost un an cu o campanie electorală destul de complicată, motiv pentru care s-a cam amânat”, a declarat Tánczos Barna.

Viceprim-ministrul a subliniat că, în lipsa unor reforme ample, fiecare ministru ar fi putut aplica deja măsuri punctuale, care ar fi dus la reduceri de cheltuieli.

„Soluții soft se puteau face și am fi obținut un 3-4% reduceri. Ele trebuie continuate, cu sau fără pachetul de măsuri”, a precizat acesta.

„Rezistență la schimbare” în instituțiile publice

Barna a vorbit deschis și despre reacțiile din interiorul sistemului la reformele propuse.

A explicat că domenii precum armata, internele, educația și sănătatea sunt greu de reformat, mai ales în lipsa unei conduceri stabile.

„La noi, dacă rotim miniștri în fiecare an, este foarte, foarte greu”, a punctat Barna.

Tensiuni în coaliție înainte de votul pentru Primăria Generală

Întrebat despre impactul competiției electorale din București asupra relațiilor din coaliție, Tánczos Barna a recunoscut că situația este tensionată.

„Este o tensionare a relațiilor. Este și normal, fiecare partid are câte un candidat la Primăria Generală. Era normal să se complice un pic lucrurile”, a declarat acesta.

Totuși, el speră că după ziua votului, relațiile se vor calma.

„Sper să revină la un normal după 8 decembrie și să ne apucăm de treabă”, a spus Barna.

Nemulțumiri în rândul primarilor

În final, el a fost întrebat dacă majorările de impozite locale au generat tensiuni suplimentare.

Barna a confirmat implicit că nemulțumirile există, însă le-a plasat în contextul mai larg al reformelor amânate și al dificultății de a implementa decizii în perioada electorală.

Sursa video: Digi24