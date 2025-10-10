Ilie Bolojan discurs la congres: UDMR a fost și rămâne o punte între România și Ungaria

Premierul Ilie Bolojan a mulțumit la congres membrilor guvernului ce fac parte din UDMR pentru buna colaborare.

„Mulțumesc miniștilor și secretarilor de stat UDMR pentru ceea ce fac în guvern și mai ales pentru colaborarea în proiectele de reformă economică și în cele din administrație. Sunt aici din respect pentru prietenii și colegii mei maghiari cu care am colaborat de-a lungul anilor în Oradea, în județul Bihor și în țară. Am învățat în acești ani că o comunitate este mai puternică atunci când reușește să transforme diversitatea multi-etnică, multi-confesională într-o resursă și într-un potențial și nu într-o barieră și într-o graniță”, a spus Ilie Bolojan.

Prim-ministrul României a mulțumit, de asemenea comunității maghiare pentru contribuția adusă la dezvoltarea țării. Amintind, încă o dată de municipiul Oradea, unde a fost primar, Ilie Bolojan a spus: „Dacă Oradea are un profil puternic și s-a dezvoltat în acești ani, este și datorită acestei moșteniri pe care am încercat, în calitate de primar, într-o localitate multi-etnică și multi-confesională să o conserv și să o valorific, contribuind la protejarea identității comunităților locale. Asta înseamnă pentru mine respect, toleranță și încredere între comunități. În această parte a României, românii și maghiarii trăiesc de sute de ani unii lângă alții. În afară de lucrurile care ne pot diferenția de muzica pe care o ascultăm, de dansurile noastre, de alte lucruri mai mici sau mai mari, lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice. Ne unește dorința de a trăi mai bine, de a ne păstra identitatea și de a contribui împreună la viitorul nostru, la viitorul nostru european”

Legăturile româno-ungare și rolul UDMR

UDMR a fost și rămâne o punte între România și Ungaria, contribuind la bunele relații dintre țările noastre, a spus Ilie Bolojan, adresându-se premierului Ungariei, Viktor Orban.

„Domnule prim-ministru, țările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie și prin economie. Dar și prin responsabilitatea pe care o avem împreună să contribuim ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al prosperității. Iar asta înseamnă între țările noastre colaborare și respect reciproc și vă asigur de disponibilitatea Guvernului României de a merge pe acest drum, așa cum am discutat și la prima întâlnire pe care am avut-o. Stimați colegi, UDMR a arătat de multe ori că poate fi un partener responsabil în guvernare și în administrația locală. Și de acest lucru avem nevoie și în perioada următoare de responsabilitate, de colaborare și mă bazez pe UDMR pentru acest lucru”, a transmis premierul României.