Bolojan: Vom publica lista primăriilor care în august au înregistrat restanțe la plată

„Nu există niciun motiv în momentul de față ca să existe blocaje în administrația centrală sau locală din această modificare. Această modificare s-a făcut în fiecare an. Este adevărat că acum Ministerul de Finanțe a propus o măsură care înainte se aplica doar administrației centrale și a fost extinsă și pentru administrația locală, care creează o formulă birocratică prin care dacă vrei să faci anumite cheltuieli ai nevoie de un memorandum care să fie aprobat, ceea ce într-adevăr birocratizează lucrurile. Și având în vedere că pentru administrația locală ar crea într-adevăr o anumită constrângere birocratică, săptămâna viitoare se vor face modificările necesare în așa fel încât păstrând limitările pe care trebuie să le punem în practică în această perioadă, să eliminăm aceste mici constrângeri legate de reparații sau de funcționarea normală”, a spus joi seara, la B1, Ilie Bolojan.

El spune că, în condițiile în care nu ar exista o limitare a unor cheltuieli din administrația locală la nivelul cheltuielor medii lunare, pe primele 9 luni ale anului, ar fi în noiembrie și decembrie „un val de cheltuieli”: „Asta este o dovadă statistică pe care am probat-o în anii trecuți, prin care, practic, aceste cheltuieli se dublează”.

Premierul susține că se propune „un plafon, care înseamnă respectarea cheltuielor medii, plus 10%, care înseamnă că s-a luat în calcul partea de inflație care ar putea să influențeze aceste cheltuieli”.

„Săptămâna viitoare vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care în luna august au înregistrat restanțe la plată și neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru”, a anunțat Bolojan.

El speră că „toți aleșii locali vor înțelege că practicile anterioare prin care guvernul venea ca un pompier să stingă incendiile sigur premeditate, ca să ne înțelegem bine, declașate din local nu va mai funcționa în această perioadă”.