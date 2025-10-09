Ilie Bolojan va aduce modificări la „Ordonanța 52”, criticată de primari pentru restricții

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că acesta va modifica Ordonanța 52 în următoarea ședință, după ce mai mulți primari, în special din rândul PSD, au spus că aceasta ar bloca activitatea primăriilor.

„În şedinţa de Guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei ordonanţe în viitoarea şedinţă. Nu am detalii despre conţinut. Tocmai asta era. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”, a declarat Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de joi.

Primarul Municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a fost prima care a criticat OUG 52, zicând că aceasta ar bloca unele cheltuieli ale primăriilor.

„Am solicitat ca ordonanţa care a trecut săptămâna trecută, 52/2025, cu foarte multe din articole citite pe bandă, să fie revizuită, pentru că, în acest moment, ar însemna, efectiv, blocarea primăriilor. (…) Acolo se vorbeşte despre faptul că noi, până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii. Am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul Finanţelor nu înţeleg – serviciile într-o Primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală”, a declarat Lia Olguța Vasilescu luni, la finalul unei ședințe a conducerii PSD.

Au continuat să apară critici din partea mai multor părți, iar reprezentanții PSD au spus că vor depune un nou proiect de lege în Parlament pentru a modifica decizia Guvernului.

De curând, PSD Sector 5 a anunțat că, în urma acestei ordonanțe, primăria de sector nu mai poate elibera certificare de naștere sau de deces și nici să repare școlile.

„Dacă Guvernul nu acționează, PSD va merge în Parlament cu o lege care să redea primăriilor puterea de a funcționa normal”, a transmis filiala.

Ordonanța 52/2025, adoptată pe 1 octombrie, prevede că autoritățile locale nu mai pot aloca până la finalul anului fonduri pentru dotarea birourilor, cheltuieli cu mașinile, protocol sau pentru reparații curente.